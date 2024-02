Klassische Musik in Rheinberg Vokalensemble singt am Sonntag in der Stadthalle

Zu ihrem sechsten Saison Konzert hat die Musikalische Gesellschaft Rheinberg das Gesangsquartett „KLANGhoch4“ eingeladen – ein klassisches Vokalquartett mit Klavierbegleitung. Den Schwerpunkt des Ensembles bildet das romantische Repertoire vornehmlich deutschsprachiger Komponisten dieser Gattung wie Brahms, Schumann, Rheinberger, Herzogenberg oder Jenner. Darüber hinaus widmet sich das Ensemble Werken Rossinis und entwickelt durch Aufträge an zeitgenössische Komponisten eine spezifische Prägung. Das Ensemble wurde 2021 gegründet und bündelt herausragende Kompetenzen der Mitglieder aus Opern-, Konzert-, Lied-, Vokalensemble- und Chorleitungserfahrung. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 25. Februar, um 19 Uhr, in der Stadthalle. Einlass ist ab 18.15 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf bei Audio-Video Komossa, Orsoyer Straße 11, in Rheinberg, in der Buchhandlung am Rathaus, Moerser Straße 239, in Kamp Lintfort sowie bei der Tourist-Info Moers, Kirchstraße 27, in Moers.