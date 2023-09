Konzert in Rheinberg Geschichte des Tango musikalisch erzählt

Info

Ausblick Das nächste Konzert der neuen Saison der Musikalischen Gesellschaft Rheinberg ist am Sonntag, 8. Oktober, um 19 Uhr an gleicher Stelle. Dort geht es um Werke für Cello und Klavier. Die Interpreten Nicklas Erpenbach am Violoncello und Bomi Koo am Klavier spielen als Duo dann Kompositionen von Brahms, Beethoven und Rachmaninoff. Einlass in die Stadthalle ist ab 18:15 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 15 Euro.

Internet www.musikalische-gesellschaft.de