Theater in Rheinberg Stützstrumpf-Erna kehrt zurück

Die Premiere des Theaterstücks „Stützstrümpfe II – Erna kommt wieder“ findet am kommenden Sonntag, 17. März, um 15 Uhr, im Pfarrheim St. Anna (An der St.-Anna.-Kirche am Annaberg) als Familientag mit Kaffee und Kuchen statt. Weitere Vorstellungen folgen dann am Mittwoch, 20. März, wiederum um 15 Uhr, sowie am Freitag, 22. März, um 19.30 Uhr, jeweils im St.-Anna-Pfarrheim. Eintrittskarten für die Aufführungen sind beim Brudermeister der Millinger St.-Ulrich-Schützenbruderschaft, Jürgen Ulrich, erhältlich. Für die Aufführung am Freitag, 22. März, wird kein Eintritt genommen.