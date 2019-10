Brauchtum in Rheinberg : St. Martins Helfer sammeln Spenden für die Lichterzüge

Rheinberg Um Kindern auch in diesem Jahr eine Martinstüte mit Leckereien überreichen zu können, ist die Mithilfe der Rheinberger gefragt.

Zum Engagement des Komitees gehört auch in diesem Jahr die Organisation der beiden Martinszüge am Annaberg (am Samstag, 9. November, ab 17.30 Uhr) und in der Stadtmitte (am Sonntag, 10. November, ab 17.30 Uhr). Dem Zug in der Stadtmitte, der übrigens nach der guten Resonanz im vorigen Jahr mit der erweiterten Route auch dieses Mal die Rheinstraße einbezieht, folgt eine Abschlussveranstaltung in der Stadthalle mit Siegerehrung im Laternenwettbewerb und einer großen Tombola. Diese wird ausschließlich aus dem Losverkauf während der Veranstaltung und von Spendenpreisen finanziert. Eingeladen sind alle, die dem Sankt-Martinskomitee helfen, sowie alle, die an der Arbeit interessiert sind.