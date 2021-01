Landwirtschaft in Rheinberg : Bauer Barten macht auch im Winter keine Pause

Budberg Die Landwirtschaft ruht nie. Auch im Winter nicht. Das weiß Landwirt und Ortsbauer Henning Barten vom Heesenhof Budberg: „Wir haben im Winter viele Vorbereitungen zu treffen. Unter anderem stehen die Düngeplanungen auf dem Programm“, verrät der Diplom-Ingenieur Agrar.

Am 1. Januar sei die neue Düngeverordnung in Kraft getreten, um einen ausgeglichenen Nährstoffhaushalt im Boden zu sichern. Beispielsweise sei es wichtig, die neuen Nitratwerte zu beachten. „Es werden regelmäßig Bodenproben genommen und der Düngebedarf der Pflanzen ermittelt. Aufgrund meiner Werte und der Nitratgebietskulisse ergibt sich die zu düngende Menge“, erklärt der 44-Jährige. Jede Pflanze habe einen unterschiedlichen Bedarf an Nährstoffen, was ebenfalls bei der Düngeplanung beachtet werden müsse. „Anhand von Formeln wird dann alles berechnet“, so der Agraringenieur. Wichtig sei, dass im Hinblick auf die Gebietskulisse, in der die Felder liegen, die Werte nicht überschritten werden. Sei die Nitratbelastung bereits zu hoch, sei dies auf der Karte rot markiert. Hier dürfe nur wenig gedüngt werden.