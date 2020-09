Kommunalwahl : Zusammenarbeit mit der AfD lehnen alle ab

Peter Mokros, Luise Theile und Dietmar Heyde (v.l.) freuen sich in der Stadthalle über das hervorragende Wahlergebnis der Grünen. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Die Rechtspopulisten ziehen erstmals mit drei Vertretern in den Rheinberger Rat ein. Auch Die Partei wird das politische Spektrum erweitern. Die Grünen sind jetzt die zweitstärkste politische Kraft, die SPD verliert.

Einmal drüber schlafen, dann sieht die Welt schon anders aus. Nicht so bei den Grünen. „Wir freuen uns immer noch wahnsinnig über ein sensationelles Wahlergebnis“, sagt Parteisprecher Peter Mokros. „Und das gilt sowohl für das Ergebnis unseres Bürgermeisterkandidaten als auch für die Partei.“ 13 Ratsmandate – fünf mehr als bisher – und davon erstmals vier direkt gezogen – das hat die Grünen euphorisiert. Mokros: „Die Wähler haben ein gutes Gespür dafür, dass sich in Rheinberg etwas ändern muss und dass Dietmar Heyde als Bürgermeister und wir als Partei das schaffen können.“ Mit den Themen Klimawandel, Verkehrswende und bürgerfreundliche Verwaltung hätten die Grünen gepunktet. „Jetzt müssen wir bis zur Stichwahl weiterkämpfen“, so Mokros, der in der Reichelsiedlung direkt gewählt wurde.

Sarah Stantscheff, CDU-Stadtverbandsvorsitzende, freut sich, dass die CDU stärkste Fraktion bleibt, bedauert aber, dass vier Mandate direkt an die Grünen gegangen sind. Das sei dem Landestrend und vier starken Grünen-Kandidaten geschuldet. Stantscheff: „Wir sind aber sehr froh, dass Hans-Willi Jenk und ich den Einzug in den Kreistag geschafft haben.“ Die Wahlempfehlung für Frank Tatzel bleibe bestehen. Und: Eine Zusammenarbeit mit der AfD wird es laut Beschluss der Mitgliederversammlug nicht geben“, so die Chefin der Partei, die schlechter abschnitt als vor sechs Jahren, aber denoch gewonnen hat.

SPD-Chef Peter Tullius mit (v.l.n.r) Jennifer Wollefs, Katharina Seegers und Mara Laakmann. Die SPD steht vor einem Umbruch. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Bei Philipp Richter, aller Voraussicht nach künftiger Fraktionsvorsitzender der SPD, kehrte nach dem Frust am Sonntag schnell der Optimismus zurück. „Unser Ergebnis war keines, mit dem ein selbstbewusst auftretender Ortsverein wie unserer zufrieden sein kann“, so der junge Politiker. 18,2 Prozent und nur noch neun Ratsmandate – das tut weh. „Bei uns stehen die Zeichen auf Umbruch, das bedeutet auch Aufbruch“, so Richter. „Das katastrophale Ergebnis ist nicht allein auf unsere Politik zurückzuführen, sondern hat auch damit zu tun, dass unser Bürgermeisterkandidat gestorben ist.“ Die Arbeit im Rat werde sich deutlich verändern, glaubt er. Die SPD empfiehlt ihren Wähler, bei der Stichwahl Dietmar Heyde die Stimme zu geben.

Sarah Stantscheff, ist froh, dass ihre CDU stöärksten Fraktion bleibt, bedajert aber, dass vier Mandate an die Grünen gingen. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Die FDP neige dazu, keine Empfehlung für die Bürgermeisterwahl zu geben, sagt Rainer Mull. „Aber das entscheiden wir noch gemeinsam.“ Klar sei bereits, dass die Liberalen nicht mit der AfD zusammenrabeiten werden. Vier statt bisher zwei Ratsmandate, damit sei das Hauptziel erreicht, so Mull, der sicher ist: „Im Rat wird es eine komplett neue Kultur geben.“

Edeltraud Hackstein (von rechts), Ralf Vogel, Rainer Mull und dessen Lebensgefährtin Natalie Dreiling freuen sich über jetzt vier Ratsmandate für die FDP. Foto: FDP

Erstmals zieht die AfD in den Rat ein. Die Rechtspopulisten holten auf Anhieb drei Ratsmandate, die Sebastian Nehnes, Benjamin Erwig und Ludwig Hahn wahrnehmen werden. „Wir hatten uns mehr erhofft“, sagt Nehnes. „Wegen der prekären Situation in Deutschland hätten wir uns ein klares Zeichen gewünscht. Aber mit knapp sechs Prozent snd wir zufrieden. So kann es weitergehen.“ Auch die AfD spricht eine Wahlempfehlung für die Bürgermeisterwahl aus. Nehnes: „Wir empfehlen, Frank Tatzel zu wählen.“ ch Die Partei ist neu im Rat. Zwei Sitze (Kai Oczko und Ann-Katrin Quapp) bekommt die Satirepartei, deren Bürgermeisterkandidat Renan Cengiz glücklich ist: „Wir haben bis vier Uhr morgens gefeiert“, so der Künstler. „4,3 Prozent für die Partei und ausgerechnet 6,66 Prozent für mich als Bürgermeisterkandidaten, damit sind wir hochzufrieden. Im siebten Jahr unseres Bestehens zahlen sich unsere Bemühungen endlich mal aus.“ Mit der AfD will die Partei nicht kooperieren, „aber ansonsten freuen wir uns auf den Dialog mit den anderen Parteien.“ Bei der Stichwahl empfiehlt die Partei, grün zu wählen.