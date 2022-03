Solidarität mit der Ukraine in Rheinberg-Orsoy : Die Kuhstraße in Blau und Gelb

Friedrich Füngerlings, Inhaber des Modegeschäfts Andantino in Orsoy, hat die Bäume an der Kuhstraße mit 400 gelben und blauen Ostereiern als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine geschmückt. Foto: FF

Orsoy Die Bäume an der Kuhstraße in Orsoy sind mit 400 blauen und gelben Ostereiern geschmückt – ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Aufgehängt hat die Friedrich Füngerlings, Inhaber des Modegeschäfts Andantino.

„Jedes Jahr schmücke ich sämtliche Bäume auf der Kuhstraße – zu Ostern mit bunten Eiern und zu Weihnachten mit roten Kugeln“, erzählt der Geschäftsmann. „Jetzt habe ich die Bäume in den ukrainischen Landesfarben geschmückt. Wir alle müssen Solidarität zeigen, sonst können wir ja nicht viel machen.“ Wenn jetzt die Orsoyer oder Gäste von auswärts, die bei dem schönen Wetter am Sonntag zahlreich durch Orsoy gehen werden, diese Deko sehen, sollen sie sich nicht nur am Anblick der geschmückten Bäume erfreuen, sondern auch an die Katastrophe denken, die sich in unserer Nachbarschaft abspielt. Füngerlings. „Es ist wichtig, dass wir alles unternehmen, um unseren Frieden und unsere Freiheit, die Demokratie und die Menschenrechte beschützen und verteidigen.“ up/Foto: FF

