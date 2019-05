Städtepartnerschaft : Die Kugeln rollen in Ost und West

Rheinberg Zwei ehemalige Bürgermeister und ihre Kegelclubs: „Die Stöfferer“ aus Rheinberg haben „De Lochschieber“ aus Hohenstein-Ernstthal zu Gast.

Im November vor 30 Jahren fiel die Mauer. Im Zuge der Wiedervereinigung wurden auch die Städte Rheinberg und Hohenstein-Ernstthal in Sachsen Partner. Die Rheinberger Verwaltung machte schon 1990 Nägel mit Köpfen und griff den Amtskollegen im Osten unter die Arme. Mit Man-Power und Sachspenden, beispielsweise gebrauchten Feuerwehr- und Krankenwagen. Ein Jahr später wurde die Städtepartnerschaft besiegelt. Von Beginn an war Hans-Theo Mennicken dabei, Rheinbergs späterer Bürgermeister. Er ist immer mit seinem langjährigen Kollegen Erich Homilius, bis vor sieben Jahren Oberbürgermeister von Hohenstein-Ernstthal, in Kontakt geblieben.

Jetzt, am Montagabend, gab es das „Rückspiel“ in der Alten Apotheke in Rheinberg. Und wieder zogen die Ost-Kegler die West-Kegler ganz locker über den Tisch. „Egal“, sagt Mennicken: „Hauptsache, es hat Spaß gemacht.“ Das habe es, versichern die sieben Gäste, die im Landhaus Spieckermann in Xanten-Vynen untergekommen sind. Neben Erich Homilius verbringen Karl Vogel, Christian Vogel, Christian Lipfert, Klaus Scheer, Joachim Beer und Burkhard Kruse eine schöne Zeit am Niederrhein. „De Lochschieber“ sind alte Schulfreunde, die ihren Club 1961 als junge Burschen gegründet haben und heute Mitte 70 sind.