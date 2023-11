Kunstausstellung in Rheinberg Die schlanken und lebensbejahenden Figuren von Regine Kielmann

Jetzt zeigt die Weselerin einige ihrer Figuren in Rheinberg. Die Ausstellung findet am Sonntag, 19. November, von 11 bis 17 Uhr, in „Fischers Feiner Fotogalerie“ an der Bahnhofstraße 40 im Malerbetrieb Riekötter in Rheinberg statt. Und zwar in der von Fotograf Armin Fischer initiierten Reihe „Sonntags gegen den November-Blues“. Es ist bereits der dritte Teil nach einer Fotoausstellung der Gruppe Blende 5 (deren Fotos sind noch zu sehen) und einer Krimi-Lesung mit der Xantenerin Renate Wirth. Die November-Blues-Reihe endet am Sonntag, 26. November, ebenfalls von 11 bis 17 Uhr. Dann ist der seit Jahrzehnten kreative Moerser Objektkünstler Pit Bohne mit kleineren Werken zu Gast in Fischer Feiner Fotogalerie. Zur Ausstellung am Sonntag wird eingeladen.