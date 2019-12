Rheinberg : Ein Leben für die alte Krippe

Rheinberg Monika Hildner baut das Ensemble auch in diesem Jahr im Foyer des Rheinberger St.-Thekla-Altenheims auf.

„Wir bauen bis zu drei Stunden auf. Alles muss seinen Platz haben, trotzdem ist es jedes Jahr wieder anders. Das Christkind bleibt allerdings bis zum Heiligen Abend ganz zugedeckt“, sagt Monika Hildner. Der Spaß steht im Vordergrund, und das seit 1984. Damals wurde die Krippe noch im St.-Nikolaus-Hospital bewundert und zog nach der Schließung des Krankenhauses mit ins Thekla-Heim. Ehrenamtlerin Monika Hildner hat einen ganz besonderen Bezug zu der Krippe und den Figuren. „Mich begeistert die Krippe schon seit meinem vierten Lebensjahr. Als Kind bin ich mit meinen Freundinnen ins Krankenhaus gelaufen, wo die Ordensschwestern die Krippe aufbauten. Wir wohnten ganz in der Nähe“, erzählt sie. Jahre später machte sie als 14-Jährige ein Praktikum im St.-Nikolaus-Hospital, danach ihre Krankenpflege-Ausbildung in Duisburg. „Als ich fertig war, haben mich die Ordensschwestern sofort zurückgeholt“, erzählt Hildner über ihre erste Arbeitsstelle.

1984 verließen die Ordensschwestern das Hospital, die Krippe wurde Monika Hildners Ding. Die Krankenhaus-Schließung erfolgte erst Jahre später. Monika Hildner wechselte zum St.-Thekla-Altenwohnheim – aber nicht ohne die geliebte Krippe. Trotz vieler Arbeit war immer Zeit, sie aufzubauen. Vor Jahren wollte die Ruheständlerin schon aufhören, „aber dann habe ich Tränen der Bewohner gesehen. Ich mache weiter, bis zum Schluss“, so Hildner. Adventszeit ohne Krippe geht gar nicht, das weiß auch Einrichtungsleiterin Ute Elsner. „Die Krippe hat Tradition und ist wichtig. Der Aufbau ist alleine die Sache von Monika Hildner und reine Handarbeit. Helfen können wir nicht.“ Zu Anfang stand sie in der Kapelle, zog dann in die Cafeteria. Der optimale Platz jedoch ist seit Jahren das Foyer. Die Gipsfiguren stammen aus der Marienstadt. Ihre Bekleidung wird ab und an vorsichtig gereinigt. Der Stall musste schon mal renoviert werden, weil er in die Jahre gekommen war.