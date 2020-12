Krippen-Entdeckungsweg in Rheinberg : Von Flüchtlingsfrauen gebaut

Rheinberg In der Rheinberger Innenstadt sind noch bis zum 20. Dezember rund 50 Krippen ausgestellt. Ein Flyer weist auf die Standorte hin. Die RP stellte einige der Ausstellungsstücke in einer kleinen Serie vor. Heute: die Krippe im Pfarrheim St. Peter.

Sie sind alle anerkannte Flüchtlinge und kommen über das Jobcenter des Kreises Wesel in diese „Arbeitsgelegenheit“, die für die Teilnehmerinnen auf sechs bis zwölf Monate angelegt ist. Die Frauen sind zwischen 18 und 65 Jahren alt und leben mit ihren Familien in der Reichelsiedlung. Die Genossenschaft versucht, die Frauen in die Gesellschaft zu integrieren. Religion und das Weihnachtsfest wurden mit den Frauen besprochen. Dabei stellte sich heraus, dass viele Flüchtlingsfamilien auch Weihnachten feiern. Daraus entstand die Idee, eine Krippe zu bauen. Da die Gruppe schon mit an die „Alltagsmenschen“ angelehnten Figuren Erfahrung gesammelt hatte, wurde dieser Gedanke weiterentwickelt. So entstanden Figuren aus Stoffen, Flaschen, Draht und allerlei Krimskrams. Das Besondere liegt im wahrsten Sinne des Wortes „in“ der Maria, aber das sollte sich jeder selbst anschauen.