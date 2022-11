Stadtmarketing in Rheinberg : Kräuter-Produkte in der Bürgervitrine im Stadthaus

Rheinberg Rheinberg gilt als Stadt der Kräuter. Der Stadtmarketingverein will das Image pflegen und Appetit machen. Wie das mit den Produkten aus dem eigenen Garten funktioniert, kann man sich jetzt im Stadthaus anschauen.

Durch einen Artikel in der RP mit dem Titel „Kräuter für Rheinberg“ wurde Anja Jakobs auf das Stadtmarketing-Projekt aufmerksam. In einem ersten Gespräch bekundete sie großes Interesse an dem Thema Kräuter, berichtet Edeltraud Hackstein als Sprecherin des Stadtmarketingvereins. „Wir haben Frau Jakobs zu uns in den Arbeitskreis eingeladen, um ihr die Möglichkeit zu bieten, ihre Produktpalette vorzustellen.“