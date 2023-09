Neueröffnung in Rheinberg Mit kleinen Nadelstichen zu mehr Schönheit

Schönheit und Wohlbefinden rückt Kosmetikerin Sabrija Budec (36) an der Orsoyer Straße 19 in den Mittelpunkt. In Rheinberg hat sie vor kurzem einen Schönheitssalon aufgemacht. „Maison de la Beauté“ nennt sie den Ort, an dem sie kosmetische Behandlungen anbietet.