Neue Kindertagesstätte in Rheinberg Startklar für den ersten Hummelflug

Man möchte noch mal Kind sein, zwischen drei und sechs Jahre alt. Dann könnte man jeden Morgen zur „Hummelburg“ gehen und in der nagelneuen Kindertagesstätte am Annaberg spielend den Tag verbringen. So wie die 60 Mädchen und Jungen, die ab Montag, 8. Januar, genau dies tun werden. Denn dann ist alles gerichtet in der neuen Tagesstätte an der Straße Zu den Stationen 4. Am Donnerstag stellten Bürgermeister Dietmar Heyde, Baudezernent Dieter Paus, Sozialdezernentin Iris Itgenshorst und Anja Middeldorf als Leiterin des Fachbereichs Immobilienwirtschaft mit den Stadt-Architekten Karen Diedrich und Dirk Stenger das Bauprojekt vor: ein lichtdurchflutetes Haus für 60 Kinder, die in drei Gruppen betreut werden.