Auskiesung : Die Kiesgegner spüren Rückhalt in der Bevölkerung

Alpen/Rheinberg (bp) Die Unterschriftenaktion gegen ungebremsten Kiesabbau am Niederrhein läuft recht erfolgreich. Allein beim Blumen- und Spargelfest in Alpen seien vor einer Woche am Stand der Bürgerinitiative Alpen/Millingen allein mehr als 400 Unterschriften unter den Niederrheinappell 2019 dazu gekommen, so die Sprecherin Denise Cleve.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch die Grünen und die SPD hätten an dem Tag an ihren Info-Ständen eifrig gesammelt, um damit den „Raubbau an der niederrheinischen Landschaft“ zu stoppen. Auch die Rheinberger hätten inzwischen bereits rund 300 Leute gewonnen, die den Appell unterzeichnet hätten.

Der Niederrheinappell, zu dem sich 14 Bürgerinitiativen in den Kreisen Wesel, Kleve und Borken zusammengeschlossen haben, stellt sich vor dem Hintergrund der Novellierung des Landesentwicklungsplans (LEP) und in der Folge von Neuausweisungen von Auskiesungsflächen im Regionalplan gegen die anhaltende Ausdehnung der Kiesabgrabungen. Die Initiativen fordern in einem 13-Punkte-Katalog einen „nachhaltigen Kiesabbau“. Die Ressource Kies und Sand sollte zur „nationalen Rohstoffreserve“ erklärt werden.

Denise Cleve kündigte an, dass die niederrheinischen Kiesgegner sich am 15. Mai aufmachen nach Düsseldorf, wo im Landtag die erste Lesung über den LEP-Entwurf stattfindet. Über den soll Mitte Juli abgestimmt werden. Besonders die Laufzeitverlängerung der zur Versorgungssicherung um fünf auf 25 Jahre und Lockerungen bei Konzentrationszonen für Abbau sind politisch umstritten. „Wir werden genau hinschauen, wie die niederrheinischen Abgeordneten abstimmen“, kündigte die Alpenerin an.