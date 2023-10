Bauvorhaben in Rheinberg Von der Kirche zum Mehrfamilienhaus

Mit der Profanierungs-Messe, die am Samstag um 18 Uhr in der Orsoyer St.-Nikolaus-Kirche beginnt, endet die 173-jährige Geschichte des Gotteshauses. Danach ist das Gebäude einfach nur ein Gebäude, aber keine Kirche mehr. Gleichzeitig beginnt ein neues Kapitel für das stattliche Bauwerk, das von 1846 bis 1850 vom damaligen Krefelder Stadtbaumeister Heinrich Johann Freyse gebaut wurde. Denn bald beginnt ein architektonisch höchst reizvolles Projekt: Eine Investorengemeinschaft, die sich zu diesem Zweck bildete, will St. Nikolaus zu einem Wohnhaus mit insgesamt 13 Wohneinheiten umbauen. Der Bauantrag liegt seit wenigen Tagen im Stadthaus, der Notartermin mit den Verantwortlichen der Kirche hat stattgefunden und die umfangreichen Abstimmungen besonders mit den Denkmalschutzbehörden sind zu einem guten Abschluss gekommen.