Konzert in Rheinberg : Schwarzer Adler wird zum Rockpalast mit Mozart-Kugel

Rheinberg-Vierbaum Die Hamburger Band Kapeiken spielt zum ersten Mal im Schwarzen Adler. Die Musiker bringen mit ihrem LARP’n’Roll eine höchst ungewöhnliche Musik nach Vierbaum. Es gibt noch Karten.

Was geht denn da ab? Hat der Zufallsgenerator des Rock’n’Roll da vielleicht eine falsche Abbiegung genommen und ein paar Zutaten verrührt, die nicht zusammen gehören? Kerniger Riff-Rock mit deutschen Texten, amtlich gespielt von Musikern, die weiße Rokoko-Perücken, Kniebundhosen und Rüschenhemden tragen und sich einen Dreck um Konventionen scheren: Die Kapeiken, so heißt dieses ungewöhnliche Hamburger Band-Unikum, kommt in den Schwarzen Adler und wird ihn aller Voraussicht nach in ein Dornröschen-Schloss mit Disco-Kugel verwandeln. Oder in einen Rockpalast mit Mozart-Kugel. Auf jeden Fall gibt es bei diesem Konzert was Feines auf die Ohren. Sound, der Geschichte schreibt, und den der Adler vermutlich noch nicht gehört hat.