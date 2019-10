Messe Niederrhein : Die Kaninchen mit der ganz besonderen Zeichnung

Rheinberg Insgesamt 147 Aussteller aus ganz Deutschland und aus zwölf Nationen – darunter Frankreich, Italien und Schweden – präsentierten sich mit insgesamt 1187 Tieren. Ausrichter der erstmals in Rheinberg stattfindenden überregionalen Scheckenclub-Vergleichsschau war die „Arbeitsgemeinschaft Deutscher Scheckenzüchter.“

Käfig an Käfig reihte sich in den Hallen der Rheinberger Messe aneinander. In Stroh gebettet, mümmelten die weißen, mit schwarzen Punkten versehenen Tiere – von Zwerg- bis Riesenschecke – dort herum und zogen die Aufmerksamkeit von Züchtern und Besuchern auf sich.

Kurt Roller war für die Schau aus der Nähe von Stuttgart an den Niederrhein gekommen. „Ich züchte selbst, habe keine Tiere hier, wollte aber mal sehen, was die Konkurrenz züchtet“, entlockte ihm der Anblick der verschiedenen Exemplarer ab und an ein anerkennendes Nicken.

Der stellvertrertende Landrat Josef Devers bezeichnete die Zucht als „wichtiges Hobby“, das auch die „enge Verbindung von Mensch und Tier“ mit befördere. „Das kann sich hier auch überregional sehen lassen.“ Als Schirmherr der Veranstaltung war der Vorsitzende der Landwirtschaftskammer NRW, Karl Werning, anwesend. Das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen des Verbands fand seinen Ausdruck in der Überreichung der Ehrenurkunde an den Vorsitzenden des Scheckenclubs Rheinland, Norbert Schellen, durch den Landesvorsitzenden der rheinischen Rasse-Kaninchenzüchter, Hubert Bürling. Den Ehrenring des Clubs erhielt der Würzburger Werner Steinack. Der 67-jährige züchtet bereits seit 60 Jahren diese Tiere. Was ihn an den Tieren so fasziniert? „Die Zeichnung – und die Herausforderung mit der Genetik.“ Er kündigte an, den „weltlichen Wert“ des Ringes plus einer finanziellen Zugabe in die Patenschaft für ein afrikanisches Waisenkind zu investieren.