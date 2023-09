Sport in Rheinberg Warum Concordias Kampfsportler jetzt sanft in die Matte fallen

Ein weiteres Plus: Die neuen Matten sind geeignet für zahlreiche Sportarten und Übungseinheiten des SV Concordia, in dessen Raum 3 im Sport- und Gesundheitscenter an der Kapellenfeldstraße. Die Gesamtkosten der Matten beliefen sich auf 4000 Euro, seit knapp sechs Wochen sind sie verlegt und haben sich im Einsatz längst bewährt. Vor allem in der knapp über 40 Mitglieder zählenden Mixed Martial Arts (MMA). Diese Vollkontakt-Kampfsportart gehört zum Bereich Kampfsport des SV Concordia mit insgesamt 14 Sportangeboten. Derzeit hat diese Concordia-Sparte 289 Mitglieder, 83 Frauen und 206 Männer.