Rheinberger Geschichte Die Jugendfeuerwehr ist älter als gedacht

In einem Bericht der Rheinischen Post vom Herbst 1962 sagte Willi Geßmann, dass der Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr sich den Kopf darüber zerbrochen hätte, wie das Nachwuchsproblem wohl am besten zu lösen sei. Das war 1961. Ein „Ideenanstoß“ könnte folgende Tatsache gewesen sein, dass die DLRG-Gruppe Rheinberg im Sommer 1960 eine DLRG-Jugendgruppe gegründet hatte. In einem Pressebericht Anfang des Jahres 1961 wurde sehr positiv über die Arbeit mit dem Nachwuchs berichtet. Und dann erschien in der RP auch noch ein Artikel mit Foto zu einer „Kinderfeuerwehr in Niederösterreich“. Karl-Heinz Rötgens: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser letzte Artikel dann der Grund war so etwas auch zu versuchen. Mit dem damaligen Unterbrandmeister Willi Geßmann, der zukünftige Bewohner im neuen Feuerwehrgerätehaus, hatte der Vorstand der Feuerwehr unter dem Wehrführer Leo Cleve schnell, und wie sich später auch herausstellen sollte, den richtigen Mann gefunden.“