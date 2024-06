Rheinberger Handwerksunternehmen Experten für Fliesen und Estriche

Der Schwerpunkt liegt im Industriebau und in der Estrichverlegung und bietet in den Bereichen Industrieestrich, Designestrich, Untergrundvorbereitung, Schleifen und Terrazzoarbeiten ein Gesamtkonzept an. Die Leistungen umfassen den Einbau von Fugenprofilen, mineralischen und Epoxidharz-Beschichtungen, Spachtelböden, Bewehrungsarbeiten im Bereich Industrieböden und Bodenplatten, Flügelglätten von Industrieestrichen sowie Beton. Fliesenarbeiten werden im Umkreis des Hauptsitzes in Rheinberg ausgeführt.