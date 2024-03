Live-Musik in Rheinberg Jazz Aktiv bietet weiterhin Sessions im Schwarzen Adler an

Seit mittlerweile dreieinhalb Jahren veranstaltet die freie Initiative Jazz Aktiv Jazz-Sessions im Schwarzen Adler in Vierbaum. Das ist ein besonderes Angebot und keinesfalls nur ein Konzert: Der Ablauf ist so, dass zunächst ein bestimmter Kreis von Musikern als Opener den Anfang macht und eine Runde Jazz-Stücke spielt, bevor dann Musiker mit einsteigen können, sodass reihum improvisiert wird. Die Sessions finden in der Regel immer am dritten Donnerstag eines Monats ab 20 Uhr im Saal an der Baerler Straße 96 statt.