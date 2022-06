Initiative Rheinberg Hilft – Hilfe für die Ukraine : Ukraine-Helfer feiern ein großes Fest

Info

Aktionstag in Millingen Am Sonntag, 26. Juni, in der Zeit von 12 bis 18 Uhr, findet auf dem Areal an der Alpener Straße 255 in Millingen ein Helfer- und Familienfest statt. Die Einheit Millingen möchte sich bei allen Bürgern, Familien, Freunden und Unternehmen bedanken, die die Sammelaktion für die Ukraine unterstützt haben oder es noch tun werden.