Tagestour der Rheinberger Grünen Nachhaltigkeit und Mobilität in Utrecht erleben

Der Bus fährt am Samstag, 13. April, um 8 Uhr am Großen Markt in Rheinberg los. Treffpunkt soll dort schon eine halbe Stunde früher sein. Die Ankunft in Utrecht ist für 10 Uhr geplant. Vorbereitet ist ein umfangreiches Programm für den Tag. So gibt es Erläuterungen zur größten erdgasfreien Wärmepumpe in den Niederlanden und Installationen der Abwasserreinigung. Auch wird das kommunale Mobilitätskonzept vorgestellt. Ein Anlaufpunkt soll auch das Asylbewerberzentrum in Utrecht-Wes auf einer künstlichen Insel sein.