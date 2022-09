Kartenvorverkauf für Schauspiel in der Stadthalle Rheinberg : Die Geschichte der Gebrüder Grimm

Rheinberg Am Freitag, 30. September, wird in der Rheinberger Stadthalle das Schauspiel „Grimm – kein Märchen!“ über das Leben der Gebrüder Jakob und Wilhelm Grimm aufgeführt. Es gibt noch Karten.

Jacob und Wilhelm Grimm sind als Gebrüder Grimm in die Geschichte eingegangen und waren ihr Leben lang tatsächlich fast unzertrennlich. Ihr Weg führte sie aus Hanau in Hessen über Kassel und Göttingen nach Berlin. Dabei wurden aus zwei armen Studenten hochgeehrte Wissenschaftler. Weltberühmt wurden die Brüder Grimm durch ihre Kinder- und Hausmärchen. Das Schauspiel „Grimm – kein Märchen!“ erzählt am Freitag, 30. September, 20 Uhr, in der Rheinberger Stadthalle in poetischer Weise von Jacob und Wilhelm Grimm und deren Geschichten, denen sie ihr Leben widmeten. Karten für die Veranstaltung sind zum Vorverkaufspreis von 22, 19 oder 16 Euro im Kulturbüro der Stadt Rheinberg, Telefon 02843 171-270 (Zimmer 15 im Stadthaus), oder auch online zum Selbstausdrucken (unter www.stadt-rheinberg.reservix.de) sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Eventuell sind noch Karten an der Abendkasse erhältlich.