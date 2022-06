In Rheinberg wird drei Tage lang gefeiert : Innenstadt wird zur Kulturzone

Rheinberg Ein großes, dreitägiges Fest vom 10. bis zum 12. Juni mit Musik, Kunst, Theater, Modenschau und vielen Aktionen soll der Höhepunkt des ersten Rheinberger Kultursommers werden. Wir geben einen Überblick über das Programm.

Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen des Rheinberger Kulturfestes. Von Freitag bis Sonntag reiht sich an verschieden Orten eine Veranstaltung an die nächste. Organisiert hat das alles eine Arbeitsgruppe aus Kulturschaffenden, Wirten. Einzelhändlern, Vereinsvertretern und anderen Bürgern, koordiniert vom Kulturbüro der Stadt Rheinberg.

Bunny-Hop-Contest Am Sonntag um 14.30 Uhr veranstaltet Radikal Bikes an der Orsoyer Straße 19 einen Bunny-Hop-Contest für Radfahrer.

Modenschau Samstag ab 13 Uhr gibt es eine Modenschau im Friseursalon VD Punkt von Vera Dickmann an der Gelderstraße 17 in der Fußgängerzone.

Holzköpfe Samstag und Sonntag – Holzköpfe mit Ernst und Luja: Was andere wegwerfen, bekommt bei den beiden Rheinbergern Ernst Barten und Ludger „Luja“ Jackowiak ein zweites Leben. Sie werden samstags und sonntags am Lindenplatz aus gesammelten Holzresten große Kopfskulpturen bauen. Wie genau, das wissen sie noch nicht – sie lassen sich einfach von den vorliegenden Formen inspirieren. Dabei gehen sie mit Stichsäge, Akkuschrauber, Farbe und Feuereifer zu Werke. Gerne dürfen Besucher und Besucherinnen des Kulturfestes ihre Ideen einbringen und mitwirken.

18.15 Uhr: Noah Warwel ist ein Sänger, Songwriter und Producer aus Duisburg. Seine Musik ist ein Mix aus Pop, Rock und Akustik-Musik. Er spielt seine Songs live mit einer Loopstation, in die er Sounds einspielt, die sich dann in einer Endlosschleife wiederholen. Bei „Supertalent“ von RTL hat er 2021 das Halbfinale erreicht.

16 Uhr: NumaQaM mit Balkan-Orient-Beats mit Reggae-, Ragga-, Dub- und Ska-Einschlag. 17 Uhr: Rika Bender 80er-Jahre-inspirierter Singer-Songwriter-Elektropop. 18 Uhr: Death Love And Acid Postpunk-Wave mit einer Prise Pop, um die Tragik der Welt zum Tanz zu bitten. 19 Uhr: Henk – frischer Rap aus Rheinberg, eingängig, abgründig, aufsässig und mit Persönlichkeit. 20 Uhr: AdriNalin ft. Skipper Conscious Rap aus dem Ruhrpott in bester Boombap-Tradition. 21 Uhr: Brandstifter Philosophischer Hardcore-Rap zum Kopfnicken, Hirnverrenken und Rumspringen. 22 Uhr: MC Smook Ja, DER MC Smook. Kuschelrap, mal bissig, mal albern, aus einer anderen Galaxy.

18.30 Uhr: Rheinberger Abendmusik mit Markus Eichenlaub, Domorganist in Speyer. Sein Konzert ist der Abschluss der Saison 2021/2022 der Rheinberger Abendmusik und gleichzeitig musikalischer Abschluss des Kulturfests Rheinberg. Markus Eichenlaub ist ein Interpret von Weltruf. Das Programm, das Eichenlaub an der Weimbs-Orgel in Rheinberg spielen wird, nimmt das Motto der Saison „Glück, Zufall, Schicksal“ in abwechslungsreicher und interessanter Weise auf.