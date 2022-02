Online-Vortrag des Neuen Evangelischen Forum beim Kirchenkreis Moers : Die Frage, wer Klimaschutz bezahlt

Rheinberg/Moers Jens Harnack von der Stabsstelle Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei der Stadt Rheinberg, und der SPD-Europaparlamentarier Jens Geier referieren online beim Neuen Evangelischen Forum.

Am Mittwoch, 9. Februar, um 18 Uhr, wird in der Veranstaltung „Wer soll das bezahlen? Klimaschutz in Europa, in Deutschland und am Niederrhein“ die Arbeit des Europäischen Parlaments vorgestellt und die Antworten auf diese Fragen auf EU-Ebene und in Rheinberg gegeben. Das Neue Evangelische Forum Kirchenkreis Moers, die Stadt Rheinberg und Europe Direct Büro Duisburg, die gemeinsam zu dieser Online-Veranstaltung einladen, konnten zwei Referenten gewinnen, die beide Ebenen aus ihrer Praxis genauesten kennen: Jens Geier, Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im EU-Parlament, und Jens Harnack, Stabsstelle Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei der Stadt Rheinberg. Sie informieren, stehen für Fragen zur Verfügung und diskutieren mit den Besucherinnen und Besuchern.