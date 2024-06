Einzelhandel in Rheinberg Was die Stadt gegen Leerstände tun will

Die Probleme des Einzelhandels in der Rheinberger Innenstadt beschäftigen die Politik schon lange. Ladenlokale stehen leer, immer mehr Menschen kaufen nicht in kleinen Geschäfte an ihrem Wohnort, sondern bestellen im Internet. Das macht vielen Geschäftsleuten das Leben schwer. Das ist in Rheinberg nicht anders als in vielen anderen Kommunen.