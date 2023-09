Schulfest in Rheinberg Einblicke in hochmoderne Schulräume

Neben dem neu geschaffenen Hauswirtschaftsbereich mit allen notwendigen Küchengeräten lässt sich der Unterschied von der alten zur Europaschule 2.0 am ehesten im Chemieraum erkennen. Bestanden diese Räume früher aus vielen klobigen und gefliesten Arbeitsbereichen, so mutet der Raum jetzt fast wie ein normaler Unterrichtsraum an. Aber weil gerade im Unterrichtsfach Chemie das Experiment erst den Erkenntnisgewinn bringt, lassen sich Panels von der Decke in den Arbeitsbereich schwenken, die sowohl einen Strom- als auch einen Gasanschluss beinhalten.