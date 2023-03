Kunst in Rheinberg Faszinierende Landschaften in Öl

Ein ungewöhnlicher Arbeitsrhythmus, aber verständlich, wenn man weiß, was Anja Stein beruflich macht. Die promovierte Medizinerin ist Kinderärztin auf der Frühgeborenen-Intensivstation der Universitätsklinik Essen. Eine anstrengende Arbeit, von der sich die Essenerin bei Urlauben mit viel Natur und ausgiebigen Wanderungen, gerne auch in fernen Ländern, erholt. Was sie da sieht und fotografiert, ist dann die Basis für ihre Öl-Gemälde. „Stillleben und figuratives Malen waren noch nie mein Ding“, sagt sie. „Das reizt mich nicht.“ Lieber ist ihr die Faszination für einsame Landschaften, für Felsformationen, Wäldern, Himmel oder die raue See. Oder auch karges Land in changierenden Brauntönen.