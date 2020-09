Live-Musik in Rheinberg : Die erste Jazz-Session im Schwarzen Adler

Rheinberg Die Jazz-Session von Jazz Aktiv zieht von Moers nach Rheinberg um und findet am Donnerstagabend zum ersten Mal im Schwarzen Adler an der Baerler Straße 96 statt. Der Eintritt ist frei, um 20.15 Uhr geht es los.

Die Jazz-Session des Vereins Jazz Aktiv gibt es schon seit vielen Jahren. Anfangs in der Moerser „Röhre“ an der Weygoldstraße, danach, ebenfals in Moers, im Jugend- und Kulturzentrum Bollwerk am Bahnhof. Jetzt ist die Jazz-Session nach Rheinberg umgezogen. Genauer gesagt nach Vierbaum in den Schwarzen Adler im Saal an der Baerler Straße 96. Dort treffen sich interessierte Jazz-Musiker am Donnerstag, 17. September, zum ersten Mal. Die Sessionreihe sollte bereits früher starten, ist aber coronabedingt mehrfach verschoben worden.