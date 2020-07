Gesang in der Evangelischen Kirche : Die erste Chorprobe seit fünf Monaten

Der Heatchor traf sich am Sonntagnachmittag zum Üben auf Abstand in der Orsoyer Kirche. Mittendrin Dirigent und Chorleiter Tim Bissels. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Corona ließ auch den Heartchor für lange Zeit verstummen. In der Evangelischen Kirche Orsoy trauten sich die Sänger am Sonntag erstmals wieder an ihre Gospelstücke. Es wurde auf Abstand gesungen.

Von Sassan Dastkutah

Die erste Probe seit Februar: Für den Gospelchor Heartchor war das eine lange Zeit, üben die rund 30 Mitglieder doch sonst zwei- bis dreimal im Monat. Aber die Corona-Krise hat das Leben grundlegend verändert, wie der Chor es auch gespürt hat. Tom Bissels, Chorleiter, und Sabine Rautenstrauch, die sich um das Organisatorische kümmert, freuten sich riesig, endlich wieder zu proben. Die Evangelische Kirche Orsoy funktionierten sie zu ihrem Proberaum um. „Die Vorlaufzeit war relativ lang. Wegen Corona musste viel abgeklärt werden“, sagt Bissels. Über E-Mails und telefonisch sei die Probe dann organisiert worden. „Ursprünglich hatten wir die Evangelische Kirche in Budberg für die Probe eingeplant. Die Küsterin singt bei uns mit“, verriet Sabine Rautenstrauch. Dort hatte der Chor auch schon mehrere Konzerte gegeben. Allerdings sei die Kirche zu klein gewesen. Wegen der vorgegebenen Abstandsregeln von 1,5 Meter hätte das nicht gepasst. Und so sei dann die Wahl auf das Orsoyer Gotteshaus gefallen, das aufgrund seiner Größe genug Platz biete, um sich auch bei voller Stärke und Berücksichtigung des Mindestabstands, zu proben.

21 Chormitglieder trudelten nach und nach in Orsoy ein. „Nicht alle sind gekommen. Einige haben Vorerkrankungen oder pflegen beispielsweise ihre Eltern“, sagte der Chorleiter. Aus vernünftigen und verantwortungsvollen Gründen hätten sie deshalb nicht mitgemacht. Da man mit Mundschutz nicht gut singen kann, musste ein Abstand von mindestens 1,5 Meter auch zwingend eingehalten werden. Auch wenn sich bisher kein Chormitglied den Coronavirus eingefangen habe, war Sicherheit das höchste Gebot. So verteilten sich die Sängerinnen und Sänger im Alter von 25 bis 65 Jahren im Mittelschiff mit dem nötigen Abstand zueinander um den Chorleiter herum. Es wurde gekichert und manchmal auch mit den Achseln gezuckt, denn für den Chor mit seinen Stimmgruppen Sopran, Alt und Tenor war diese Situation ungewöhnlich. „Es ist schon merkwürdig, niemanden neben sich stehen zu haben“, stellte ein Chormitglied fest.

Info Heartchor sucht große Räume zum Proben Mitmachen Wer Interesse hat, mitzusingen, kann sich auf Facebook unter Heartchor-Moers orientieren. Regulär finden die zirka 90-minütigen Proben zwei bis dreimal im Monat in der Aula des Berufskollegs des Erziehungsvereins Neukirchen statt. Proberäume Auf ungewisse Zeit suchen die Mitglieder aufgrund von Corona immer nach großen Proberäumen. Instrumente Der Chor ist kein Verein oder und gehört keiner Gemeinde an. Üblicherweise gehört eine Band mit Gitarristen, Bassisten, Schlagzeuger und Pianisten zum Chor, die aus zeitlichen Gründen bei der Probe nicht mitmachten. Lediglich Günter Schulze begleitete die Sänger mit dem Piano.

Und schon ging es los. Der Chor singt zeitgemäßen Gospel, Blues und Soul. Und dass die Truppe das kann, auch wenn die Umstände eine eher unorthodoxe Anordnung der Sänger forderte, zeigten sie sogleich. „I shall wear a crown“ von „Arizona Draner“ war der erste Song, der durch die Kirche hallte. Einige Chormitglieder waren kurz leicht irritiert, weil von überall her Stimmen hallten. Aber professionell glichen sie diesen Umstand schnell aus und der Gesang wirkte schon beim zweiten Song „Take me to the water“ von Nina Simone stimmig. Der Chorleiter drehte sich langsam um die eigene Achse, so dass jeder seine musikalischen Anleitungen gut sehen konnte.