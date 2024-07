Thema Energiesparen in Rheinberg Im Underberg-Freibad läuft die große Eisblockwette

In dieser Woche gibt es am Mittwoch, am Freitag und am Samstag Info-Stände zum Thema Energiesparen im Freibad. Wer bei der Eisblockwette mitmachen möchte, findet im Underberg-Freibad Teilnahmekarten oder sendet eine E-Mail an klimaschutz@rheinberg.de mit dem Betreff „Eisblockwette“.