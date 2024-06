Freiwillige Feuerwehr Rheinberg 318 Jahre sind für die Einheit Pelden ein Grund zu feiern

Deshalb soll es am Freitag, 28. Juni, ab 20 Uhr, am Feuerwehrgerätehaus Pelden am Peldenweg 30 rund gehen. Bei guter Musik, für die DJ Hahn (Fabian Fülling) sorgt, sowie Getränken und allerlei zu essen, freuen sich die Peldener auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. „Jeder kann kommen“, sagt Einheitsführer Matthais Bartezky. „Nicht nur die, die in der Feuerwehr sind oder dort jemanden kennen.“