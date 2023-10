Kunst in Rheinberg Das Stadthaus wird zum Aquarium

Hammerhaie, Tiefseebarracudas und farbenfrohe Igelfische prägen in den nächsten drei Wochen das Bild im Foyer des Rheinberger Stadthauses. Mit der Ausstellung „Aquarium“ entführt die Duisburger Künstlerin Marayle Küpper die Besucher des Verwaltungsgebäudes am Kirchplatz in die fantastischen Unterwasserwelten der Weltmeere und Seen.