Vereinsjubiläum in Rheinberg Eine starke Truppe im und am Wasser

Außerdem fehlt der Ortsgruppe eine Unterstellmöglichkeit für zwei Boote, ihren Bus und die Zelte, seit ihr ihre Halle gekündigt worden ist. Vorsitzender Daniel Messerschmidt: „80 bis 90 Quadratmeter wären perfekt, zur Not reichen aber auch 60 Quadratmeter.“ Wer eine Idee hat, kann damit am 8. Juni zum Orsoyer Marktplatz vor der Kirche kommen. An diesem Samstag feiert die DLRG-Ortsgruppe in der Zeit von 10 bis 20 Uhr ihr 50-jähriges Bestehen. Es wird ausführlich über die Einsatztätigkeit des DLRG, sowie die Jugendarbeit informiert. Daneben wird die Freiwillige Feuerwehr Rheinberg vor Ort sein und sich vorstellen, während die Kleinen an der Kinderbelustigung teilnehmen. Für das leibliche Wohl sorgt ein Grill- und Getränkestand.