Unternehmensspende Giganetz zahlt 5000 Euro in den Kulturfonds ein

Die Deutsche Giganetz, die seit Februar 2024 eine Vorvermarktung zur Errichtung eines Glasfasernetzes in Rheinberg durchführt, unterstützt zur Förderung besonderer sowie hochwertiger kultureller Veranstaltungen und Projekte den „Kulturfonds der Stadt Rheinberg“ – und zwar mit 5000 Euro. Andreas Damm, Regionalleiter der Region West bei der Deutschen Giganetz, überreichte einen symbolischen Scheck an Bürgermeister Dietmar Heyde und an Helga Karl, Leiterin des Fachbereichs Schule, Kultur und Sport der Stadt Rheinberg. Mit der Spendenaktion möchte die Deutsche Giganetz ein klares Signal der Unterstützung setzen und zugleich ihren festen Willen unterstreichen, ein modernes, leistungsstarkes Glasfasernetz für die Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen von Rheinberg auszubauen. Im Rahmen des Frühlingsempfangs durch Bürgermeister Dietmar Heyde am Sonntag in der Stadthalle finden der Kulturfonds sowie seine Sponsoren Erwähnung.