Verkehrspolitik in Rheinberg Ringen um den geplanten Kreisverkehr

Dirk Kerlen, CDU-Fraktionsvorsitzender im Rheinberger Rat, war am Montag schon früh im Stadthaus zu Gast bei Bürgermeister Dietmar Heyde und überreichte ihm eine Liste mit 293 Unterschriften von Leuten, die erreichen möchten, dass endlich ein Kreisverkehr in der Rheinberger Straße (L155) in Höhe der Einmündungen Eversaeler Straße beziehungsweise Von-Büllingen-Straße gebaut wird. 642 weitere Menschen haben sich in einer Online-Petition dafür ausgesprochen.