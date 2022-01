Nach dem Austritt eines Rasmitgliedes in Rheinberg : Die CDU muss Konsequenzen ziehen

Rheinberg Die Nachricht, dass Theresa Durben die Rheinberger CDU-Fraktion verlässt, legt erneut den Blick auf die dramatischen Zustände in der Partei frei. Die fragwürdigen Umgangsformen müssen dringend aufgearbeitet werden.

Jetzt verabschiedet sich nach Klaus Wittmann auch Theresa Durben aus der Ratsfraktion. Und zwar mit lauter Begleitmusik. Was die junge Frau einem Parteimitglied vorwirft, lässt aufhorchen. „Unangemessenes Verhalten“ nennt Durben das. Hand um die Hüfte legen, die Nähe einer jungen Frau sanft erzwingen, vermutlich noch die eine oder andere Bemerkung dazu machen – das muss Folgen haben. Da helfen Ausflüchte wie „war doch nicht so gemeint“ oder Hinweise à la „im Karneval ist das doch ganz normal“ nicht viel. Die Zeiten haben sich (zum Glück) geändert, die Frauen sind (zum Glück) selbstbewusster und mutiger geworden. Die Männerwelt muss sich darauf einstellen und Mädchen wie Frauen respekt- und würdevoll behandeln. So einfach ist das.

Skandal in Rheinberg : Ratsfrau beklagt sexuelle Belästigung in der CDU

Rund um die Rheinberger CDU herum erzählt man sich, dass es in Wahrheit gar nicht nur darum gehe, dass ein Mann einer Frau zu nahe gekommen sei. Das sei längst geklärt gewesen. Aber in einer zerrissenen, zerrütteten Partei, in der manche den anderen nicht mehr über den Weg trauen, gebe es die eine oder andere offene Rechnung. In diesem Klima sei jedes Mittel recht und somit auch die Wahl der Waffen. Wenn das stimmt, darf sich die CDU nicht wundern, wenn ihr bald alles um die Ohren fliegt und dann möglicherweise weitere Rats- oder Parteimitglieder den Rücken kehren.