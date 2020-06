Kommunalwahl 2020 : CDU empfiehlt, Frank Tatzel zu wählen

Rheinberg Bei der Aufstellungsversammlung im Rheinberger Amplonius-Gymnasium beschloss die Partei, keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufzustellen. Alle vorgeschlagenen Direktkandidaten für den neuen Stadtrat wurden gewählt.

Die Rheinberger CDU wird ohne eigenen Bürgermeisterkandidaten in die Kommunalwahl gehen, wird aber ihren Wählern empfehlen, bei der Kommunalwahl am 13. September Amtsinhaber Frank Tatzel die Stimme zu geben. Tatzel und der Vorstand des CDU-Stadtverbands, vertreten durch die Vorsitzende Sarah Stantscheff, einigten sich darauf, die Parteilosigkeit des Bürgermeisters zu respektieren. Die Kosten für den Wahlkampf wird der 54-Jährige allein bestreiten müssen – die Partei beteiligt sich daran nicht. Dies wurde am Samstagabend einstimmig beschlossen (bei zwei Enthaltungen). Die Aufstellungsversammlung der CDU fand mit 87 Wahlberechtigten Parteimitgliedern im Forum des Amplonius-Gymnasiums statt.

In seiner Rede ging Frank Tatzel auf seine Parteilosigkeit ein. „Ich bin nicht Mitglied der CDU und möchte der Partei auch in der nächsten Amtszeit nicht beitreten“, machte er deutlich. Viele Rheinberger hätten ihm gesagt, dass sie ihn vor fünf Jahren auch deshalb gewählt hätten, weil er parteilos sei. Wenn er jetzt unter diesen veränderten Vorzeichen antrete, „ist das eine noch ehrlichere Entscheidung als vor fünf Jahren. So kann ich Bürgermeister für alle Rheinberger sein und kann besser vermitteln. Ich denke, es macht einen Unterschied, wer in Rheinberg Bürgermeister wird und wie die Mehrheiten im Rat ausfallen. In Städten, in denen die CDU regiert, geht es den Menschen besser.“ Tatzel erinnerte daran, dass seine Familie in den fünf Jahren seiner Amtszeit hinter ihm gestanden habe. „Ich danke besonders meiner lieben Frau“, so der Bürgermeister. Auch Ingrid Tatzel nahm an der Versammlung teil.