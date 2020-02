Konzert in Rheinberg : Die Cashbags brennen für Country-Star Johnny Cash

Valeska Kunath und Robert Tyson verwandelten sich auf der Bühne in June Carter-Cash und Johnny Cash. Foto: Stephan Köhler

Rheinberg Die Band um Frontmann Robert Tyson spielte in der Rheinberger Stadthalle die bekanntesten Hits des „Man in Black“.

„I walk the line“, „Ring of Fire“ oder „Man in Black“ gehören zu den Evergreens, die Country-Legende Johnny Cash der musikbegeisterten Nachwelt hinterlassen hat. Es bedurfte nur weniger Momente, um das Publikum im Rheinberger Stadthaus zu begeistern und an alte Zeiten anzuknüpfen. Der aus Florida stammende Robert Tyson liefert den Bass-Bariton und damit die stimmliche Nähe zu Johnny Cash. Seine Partnerin Valeska Kunath verkörpert June Carter, Cashs Frau. Ein perfektes Bild geben sie ab und erinnern an die Karriere des rauen Countrysängers, der Höhen und Tiefen erlebte, und dabei Menschen über Jahrzehnte magisch in seinen Bann zog.

Rund 500 Titel hat Cash geschrieben. Die Bandmitglieder von Cashbag leben rund um Dresden und touren seit Jahren. Tyson liefert in englischer Sprache die kleinen Geschichten am Rande aus dem Leben von Johnny Cash und gesteht dem Publikum auch, dass es ihm bis heute schwer falle, manches der letzten Cash-Videos anzuschauen. Über 30 Lieder von Johnny Cash spielt er mit seiner Band und sorgt für eine Hommage an den ganz Großen in der Szene. Mit dabei das „Jackson-Duett“ und der Hit „If I were a carpenter“ samt Schlagabtausch zwischen beiden. Valeska Kunath begeistert dazu mit einem Soloauftritt und dem Lied „Wildwood Flower“, das sie mit einer Art Zitter, einer Autoharp, so wie June Carter spielt.