Rheinberg: Die Blues Brothers kommen in die Stadthalle

Rheinberg : Die Blues Brothers in der Stadthalle

Die Blues Brothers, wie man sie kennt. Foto: Philipp Moenckert

RHEINBERG (RP) Das Kulturbüro der Stadt Rheinberg präsentiert am Mittwoch, 7. November, 20 Uhr, in der Stadthalle Rheinberg mit „A Tribute to the Blues Brothers” ein Musical, das die Stadt als „das erste musikalische Highlight der Spielzeit 2018/19“ bezeichnet.

Ihr Markenzeichen: schwarze Anzüge, schwarze Hüte, schwarze Sonnenbrillen – das sind die legendären Brüder Jake und Elwood alias die Blues Brothers. Sozusagen in göttlichem Auftrag kennen sie nur ein Ziel: das ultimative Blues-Konzert. Dabei wird in diesem „Tribute“ John Landis‘ Kultfilm aus dem Jahr 1980 eben nicht nacherzählt; die Zuschauer erfahren stattdessen etwas über das wild bewegte Leben der beiden Komiker John Belushi und Dan Aykroyd, die als Männer hinter den Sonnenbrillen die Blues Brothers erst ins Leben gerufen haben. Was 1977 als lustiger Sketch für die beliebte NBC-Comedy-Show „Saterday Night Live“ begann, entwickelte bald ein Eigenleben und wurde schließlich Kult. Der Rest ist Geschichte – und eine großartige noch dazu.

In „A Tribute to The Blues Brothers“ vereinen sich Witz, Charme, Drama, unschlagbar coole Typen und eine der besten Filmmusiken aller Zeiten zu einer berührenden Hommage an Belushi, Aykroyd und die Blues Brothers – mit unvergesslichen Songs wie „Jailhouse Rock“, „Gimme Some Lovin“, „Stand By Your Man“ und natürlich „Everybody Needs Somebody“.



