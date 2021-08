Angebot des ADFC Rheinberg : Die Nepomuks sind im Dauereinsatz

Rheinberg Die beiden Lastenräder des ADFC Rheinberg werden fast durchgängig ausgeliehen.

Seit rund vier Monaten sind die kostenlos ausleihbaren Elektro-Lastenräder Nepomuk 1 und 2 im Einsatz. Hans-Gerd Schroers, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Rheinberg, ist von der Nachfrage begeistert: „Die Räder sind ununterbrochen ausgeliehen. Sie wandern quasi von einem Ausleiher direkt zum nächsten.“ Lediglich an zwei Tagen standen die praktischen Flitzer in der Garage am Bürgerzentrum in Alpsray.