Jubiläum : Die Begegnungsstätte feiert 25-jähriges Bestehen

Arian, Albin und Erver, drei junge Besucher des Hauses an der Eschenstraße, mit der richtigen Zahlenkombination zum Jubiläum. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Viele Besucher begaben sich der Reichelsiedlung auf eine Zeitreise, auch alte Weggefährten kamen zum Fest im städtischen Haus.

(jas) Es sollte ein Ort der Begegnung sein, für Menschen aller Nationen. Und es ist ein Ort der Begegnung geworden, für Menschen aller Nationen: Vor 25 Jahren wurde an der Eschenstraße die Begegnungsstätte Reichelsiedlung eröffnet. Mit Klaus Bechstein war jetzt auch der Mann zur Jubiläumsfeier gekommen, der am 7. Dezember 1992 noch ehrenamtlicher Bürgermeister, im Hauptberuf damals Leiter der benachbarten Paul-Gerhardt-Grundschuler, mit dem Spaten die erste Fuhre aus dem Boden geholt hatte. „Die Begegnungsstätte war vom gesamten Rat gewollt“, erinnert sich der heute 75-Jährige. Überhaupt sei damals „alles im Rat mit 94 Prozent Einigkeit beschlossen“ worden. 1,7 Millionen D-Mark habe die Begegnungsstätte gekostet, 80 Prozent davon kamen vom Land.

Sozialdezernentin Rosemarie Kaltenbach freute sich, dass so viele zum kleinen Empfang gekommen waren und sich anhand von alten Zeitungsartikeln und Fotos auf Stellwänden auf die Reise durch die 25-jährige Geschichte der Begegnungsstätte machten. Bürgermeister Frank Tatzel würdigte das breite Spektrum an Aktivitäten und das ehrenamtliche Engagement im Haus. „Menschen altern, Häuser altern. Doch Ideen und Einrichtungen bleiben oft“, so Tatzel.