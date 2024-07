Geburtstag in der Interkulturellen Woche Begegnungsstätte Reichelsiedlung wird 30

Es sollte ein Ort der Begegnung sein, für Menschen aller Generationen und Nationen. Und es ist ein Ort der Begegnung geworden: Vor 30 Jahren wurde an der Eschenstraße die Begegnungsstätte Reichelsiedlung eröffnet. Als sozialer Treffpunkt wurde die Begegnungsstätte in der Reichelsiedlung am 18. Juni 1994 von der Stadt Rheinberg eingerichtet. In Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, örtlichen Gruppen und dem Jugendzentrum gibt es seither ein vielfältiges Angebot an Gruppen, Kursen und Veranstaltungen jeden Alters.