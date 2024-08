Live-Konzert in Rheinberg Rockameier spielt Rock’n’Roll für besondere Sommer-Momente

Rheinberg-Alpsray · Die Moerser Band Rockameier gibt am Samstag, 10. August, im To Hoop in Rheinberg-Alpsray ein Konzert. Karten dafür sind noch zu haben. Was das Besondere an dieser Rock’n’Roll-Band ist und warum es sich lohnt, hinzugehen.

03.08.2024 , 10:02 Uhr

Rockameier versprühen mit ihrer Musik auf der Bühne Lebensfreude, Spaß und ein gutes Rock’n’Roll-Gefühl. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Cooler, swingender und mit der locker-lässigen Attitüde hervorragender Instrumentalisten und Sänger vorgetragener Rock’n’Roll mit charmanten, witzigen und ironisch-augenzwinkernden (überwiegend) deutschen Texten – das ist seit mehr als 15 Jahren das Markenzeichen von Rockameier aus Moers. Wo auch immer die Band auftritt, kommt Stimmung auf. Bei ihren Weihnachtskonzerten in der Moerser Röhre reißen die Fans regelmäßig den Laden ab vor Begeisterung. Und auch bei einem Benefizkonzert in der ausverkauften Rheinberger Stadthalle im vergangenen November waren 650 Besucher kaum noch zu halten und feierten die Band und ihre Songs. Jetzt kehren die Rockameiers zurück nach Rheinberg. Nach Alpsray, um genau zu sein. Dem Ortsteil wollen sie mit ihrem Rock’n’Roll den Sommer-Moment 2024 bescheren. Am Samstag, 10. August, ab 20 Uhr – Einlass ist ab 19 Uhr – stehen die Musiker im To Hoop im Bürgerzentrum Alpsray an der Alpsrayer Straße auf der Bühne. Eintrittskarten sind noch zu bekommen. Es gibt sie an allen bekannten Vorverkaufsstellen, es wird am 10. August aber auch eine Abendkasse geben. Es wird neben starken Songs, flotten Ansagen und gekonnten solistischen Einlagen auch eine Überraschung für das Publikum geben. Mehr wird allerdings noch nicht verraten. Rockabilly, Country, Pop, Rock und Blues – das sind die Ingredienzien des unverwechselbaren Rockameier-Sounds. In Anlehnung an einen alten Wolfgang-Schlager aus den Siebzigern könnte man auch sagen: „Wir sind die Rockameiers, sind aufgeschlossen und modern, wir sind die Rockameiers, wir spielen alles gern.“ Denn die Band muss vor nix fies sein, weil sie in der Lage ist, aus jedem Stück Musik einen echten Rockameier zu machen. Mit larmoyantem Deutsch-Pop wollen die kernigen Moerser übrigens nichts zu tun haben. „Die Zeiten der deutschen Heulsusen-Mucker sind gezählt“, sagen sie. „Musik soll Spaß machen und zum Tanzen oder – der Deutsche ist da bekanntlich zurückhaltend – wenigstens zum Kopfnicken verleiten.“ Zur Rockameier-Familie gehören Lennart Hanebeck (Gitarre, Klavier, Gesang), Patrick Schneider (Gitarre, Gesang), Johannes Schwarzmann (Kontrabass, Gesang) und Oliver Czarnecki (Schlagzeug). Seit acht Jahren ist die Band live mit den Glory Horns unterwegs. Eine feurige Bläser-Section, die zusätzlich Dampf macht. Dazu gehören Willi Wilczek (Posaune und Gangsterrap), Ida Berendes (Saxophon) und Nils Lammert (Trompete). Es ist Sommer, es sind große Ferien, es gibt nicht viel zu tun. Da sollte einem Besuch des Rockameier-Konzerts im To Hoop nichts im Wege stehen. Einfach hingehen und Spaß haben – das reicht.

(up)