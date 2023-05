Die Band Känk aus Rheinberg Schnell, laut, rockig und handgemacht

Känk unterdessen drücken nahezu ununterbrochen auf die Tube. Sie treten auf, wo und wann immer sich ihnen eine Gelegenheit dazu bietet. Drehen die Amps auf, lassen die Gitarren singen und hauen sich rein, bis der Funke überspringt und das Publikum sie abfeiert. Was bei ihnen meistens der Fall ist. Demnächst sogar zweimal an einem Tag, am 3. Juni, in Eversael beim Dorffest und im Stadtpark am Spanischen Vallan. Aber mehr noch: Im Juli schnuppern sie als Teilnehmer des Duisburger Euro-Rock-Festivals erstmals internationale Bühnen-Luft. „Dann treten wir in Dünkirchen und in Calais in Frankreich auf“, sagt Lead-Gitarrist und Sänger Jannick Sütthoff voller Vorfreude.