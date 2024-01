Ausstellung in Rheinberg Die ganz persönliche Seite der Kunst

14 Tage lang sind Keramiken und die Bilder im Stadthaus zu sehen, mit denen sich Edith Beck-Kowolik auch werbetechnisch in Erinnerung bringen möchte, wie sie zugibt. Denn sie will weiter Keramik-Workshops und Malkurse an der Volkshochschule geben, hofft, dass sich wieder genügend Interessenten finden, damit die Kurse stattfinden. Die Malkurse finden in der Europaschule statt, die Keramik-Kurse im Werkkeller des ehemaligen Konvikts in Rheinberg.