Denkmalschutz in Rheinberg Die alte Toranlage am Friedhof erstrahlt in neuem Glanz

Es war vor rund fünf Jahren bei einem Bierchen in Rheinberg. Hans-Wilhelm „Haschi“ Terwiel, bekannt durch seinen Heizungs- und Sanitärbetrieb an der Alten Rheinstraße, kam auf die alte, denkmalgeschützte Toranlage am Annaberger Friedhof zu sprechen. Er ärgerte sich darüber, in welchem Zustand sich die Steinsäulen und die Eisentore befanden. „So runtergekommen wie das Portal aussieht, möchte ich da später auf keinen Fall durchgetragen werden“, hat Terwiel sinngemäß gesagt.