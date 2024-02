Rheinberger Stadtgeschichte Ein Schmuckstück mit langer Geschichte

Das Jubiläum war bereits im vorigen Jahr. Jetzt weist die Stadt darauf hin, dass eines der ältesten Gebäude seit 450 Jahren plus nun einem Jahr existiert. Aber was ist schon ein Jahr über so eine lange Strecke betrachtet? Die Alte Kellnerei (früher hieß sie nur Kellnerei) wurde im Jahre 1573 erbaut. Grund genug, sich etwas näher mit diesem geschichtsträchtigen Gebäude am Innenwall zu befassen.